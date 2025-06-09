Сбежавшего кенгуру ловят в Ростовской области

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Житель Ростовской области встретил гуляющего в поле кенгуру

Фото, видео: Zuma\TASS/ТАСС; 5-tv.ru

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Зверь по кличке Сидней сбежал из ростовского парка птиц.

Жители Ростовской области встретили в степи кенгуру! Двухметровый гигант из Австралии прыгал по полю, реагировал на крики людей, но близко не подходил.

Как выяснилось, молодой самец Сидней сбежал из ростовского парка птиц, перепрыгнув через ограждение из камней и веток. Зоологи и волонтеры организовали поисковую операцию. В ней участвуют около 90 человек.

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