Затянувшийся обман: Хью Джекман изменял жене с 2022 года

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 61 0

Звезда «Росомахи» три года обманывал жену с партнершей по пьесе

Бывшая жена Хью Джекмана угрожает ему

Фото: www.globallookpress.com/Henry McGee

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Роман Хью Джекмана с актрисой Саттон Форест начался, когда тот еще был женат.

Актер Хью Джекман начал встречаться с актрисой Саттон Фостер в начале 2022 года, когда находился в браке с Деборрой-Ли Фернесс. Об этом пишет газета The Mirror.

Джекман и Фернесс подали на развод в мае этого года, в браке актеры были почти 30 лет. Вместе звезда «Росомахи» и Фостер показались на публике еще в январе 2025-го. Известно, что пара встречается с 2022 года — тогда они приступили к совместным репетициям в театральной пьесе The Music Man.

Фостер, в свою очередь, развелась с мужем еще в 2024 году. Актриса на семь лет моложе Джекмана. Деборра-Ли Фернесс же старше бывшего мужа на 13 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-супруга Джекмана Фернесс объявила о своих планах раскрыть подробности измены актера и написать книгу «Дневник развода», где намерена привести свои переживания и мысли о разрыве со звездой фильмов «Росомаха» и «Величайший шоумен». Актриса рассчитывает «нанести удар по репутации любимого многими актера».

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