Жаждет свести счеты? Бывшая жена Хью Джекмана собирается публично его опозорить
Экс-супруга Хью Джекмана напишет книгу о разрыве с голливудской звездой
Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press
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Женщина планирует подпортить репутацию знаменитости.
Бывшая жена актера Хью Джекмана продюсер Деборра-Ли Фернесс объявила о своих планах публично раскрыть измену. Об этом написала газета The Mirror, сославшись на слова приятельницы женщины.
В источнике отметили, что Деборра-Ли решила написать книгу «Дневник развода», где намерена привести свои переживания и мысли о разрыве со знаменитостью. Таким способом она захотела нанести удар по репутации любимого многими актера.
В браке с Фернесс у Хью Джекмана была идеальная репутация, которую он выстраивал почти 30 лет. Однако в приближенных кругах знаменитостей заговорили о его романе с актрисой Саттон Фостер, а в январе этого года она и вовсе публично поцеловалась с Хью. Случившееся казалось шуткой, но в мае Фернесс и Джекман подали на развод.
Оказалось, что еще осенью 2024 года Фостер расторгла брак со своим мужем, сценаристом Тедом Гриффином.
Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Хью Джекман развелся со своей супругой после 27 лет брака.
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