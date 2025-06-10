В Якутии самолет Ан-2 подал сигнал бедствия

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 36 0

По предварительным данным, на борту находятся пять человек.

Росавиация ищет в Якутии подавший сигнал бедствия самолет

Фото: Романенко Эрик/ТАСС

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В Республике Саха (Якутия) ищут Ан-2. По предварительной информации, на его борту находится пять человек: два — пилота и три — специалиста-наблюдателя. Об этом сообщили в Росавиации.

Известно, что пропавшему Ан-2 был присвоен регистрационный номер RA-81532. В Якутии он совершал полет в интересах охраны лесов в Томпонском улусе.

По данным ведомства, сначала на многоцелевом самолете, который в народе чаще всего называют «кукурузником» сработал аварийный радиомаяк. Затем он пропал с радаров. После чего на поиски воздушного транспорта был отправлен поисково-спасательный вертолет Ми-8 «Полярных авиалиний». На его борту находятся спасатели Якутской региональной поисково-спасательной базы (входит в состав подведомственного Росавиации ФКУ «Дальневосточный АПСЦ»).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что рядом с поселком Нарышкино Урицкого района Орловской области потерпел крушение вертолет Ми-8. Воздушное средство разбилось при выполнении планового полета. Причиной аварии стала техническая неисправность. Никто из членов экипажа не выжил.

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