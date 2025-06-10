Ни один эпизод не был доказан? Защита блогера Битмамы просит суд оправдать ее

По версии следствия, предпринимательница похитила у клиентов более 2,2 миллиарда рублей.

Сторона защиты предпринимательницы и блогера Валерии Федякиной, известной под псевдонимом Битмама, попросила суд оправдать ее по всем эпизодам. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала Пресненского суда Москвы.

По словам представителя защиты, ни один из эпизодов, в которых обвиняют Битмаму, доказать не удалось.

Битмама обвиняется в создании финансовой пирамиды и выводе заработка за рубеж в обход валютного контроля и ограничений. По версии следствия, блогер переводила в криптовалюту наличные, а затем направляла через криптокошельки в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Федякина в последние годы жила на две страны — Россию и ОАЭ.

Федякину обвиняют в хищении у клиентов более 2,2 миллиарда рублей. Блогер не признает вину в мошенничестве в особо крупном размере.

Прокуратура запросила для Битмамы десять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что суд продлил арест блогера Битмамы по делу о мошенничестве.

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