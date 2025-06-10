«Очень быстро стали близкими»: «Лавандовый раф» Василенко встречался с Фриске

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 44 0

Бизнесмен Николай Василенко три года встречался с певицей Жанной Фриске

Николай Василенко заявил, что встречался с Жанной Фриске

Фото: © РИА Новости/Виталий Безруких

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По словам мужчины, этапа ухаживаний между ними почти не было.

Бизнесмен Николай Василенко встречался три года с певицей Жанной Фриске — в начале 2000-х годов. Об этом известный широкой публике под прозвищем «Лавандовый раф» заявил во время интервью для YouTube-шоу Forbes.

Ростовский бизнесмен Николай ВасиленкоРостовский бизнесмен Николай Василенко. Мейер Анна/ТАСС

«Мы с ней когда-то дружили близко. Я как-то у нее спрашивал: «Жанна, как ты это выдерживаешь, когда люди отходят и говорят о тебе, а говорят в итоге не о тебе, а они тебя перепутали с кем-то?» Она: «Ну и что, ну я актриса. Меня воспринимают как актрису. Если меня с кем-то перепутали, ну, ладно», — вспоминал он.

Василенко признался, они с Фриске случайно познакомились в Сочи: он приехал проверить, как проходит работа с клубом «Белая березка», а певица должна была выступить там по контракту, о котором он не сразу узнал. Утром после концерта они познакомились, и между ними сразу возникла искра.

По словам Василенко, отношения стали развиваться быстро.

«Да как-то мы особо не ухаживали друг за другом. Мы просто очень быстро стали близкими людьми. Ну она классная. Мы друг друга удивили. Удивили тем, что первые сутки двое у нас были просто человеческие симпатии», — рассказал Василенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сестра Жанны Фриске боится повторить ее судьбу.

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