«Страх, что ребенок останется без меня»: сестра Жанны Фриске боится повторить ее судьбу

Наталья после смерти певицы сделала полное обследование своего организма.

Сестра певицы Жанны Фриске — Наталья — боится онкологии. В этом она призналась в личном блоге.

По словам Натальи, после смерти Жанны она настояла, чтобы родители прошли полное медицинское обследование, и сама она тоже проверила свое здоровье. Однако настоящий страх возник только тогда, когда она стала матерью.

«Я у Луны одна, и для меня страх, что ребенок останется без меня, пока я ее не подниму. Поэтому, наверное, только тогда появился вот такой страх. А так, все мы не бессмертные. Конечно, печально, когда в расцвете сил умирает человек, покидает эту землю. Значит для чего-то это нужно, только я не понимаю, для чего», — поделилась мыслями Наталья Фриске.

Отец девочки не участвует в жизни ребенка. Наталья называет мужчину просто «донором».

Также Фриске вспомнила, как познакомились ее родители. История их любви стала настоящим романом, который начался в студенческом общежитии.

«Мама была стройняшкой маленькой, а папа был высоким и красивым, только после армии. И влюбились друг в друга мгновенно. Через четыре месяца поженились», — с теплотой рассказала Наталья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому досталась квартира певицы Жанны Фриске.