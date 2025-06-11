Два миллиона человек ютятся на 65 квадратах: как Израиль эвакуирует людей

Как правило, военные вынуждают жителей покидать свои дома каждые два дня.

Армия обороы Израиля (ЦАХАЛ) в период с 18 марта по 29 мая 2025 года 32 раза приказала эвакуировать мирных жителей. Все они были вынуждена покинуть свои дома, пишет издание EADaily.

Сейчас около 78% территории палестинского анклава эвакуировано. Забота о мирном населении — благое дело, но реализация подвела. Более двух миллионов человек вынуждены ютиться на территории площадью менее 65 квадратных километров. Как правило, приказы об эвакуации звучат от израильских военных каждые два дня.

Узнать о том, какие районы подлежат эвакуации, можно в аккаунтах ЦАХАЛ в социальных сетях. Для тех, у кого нет доступа к Сети, существует другой вариант — листовки «на земле».

«Армия обороны начала мощное наступление с целью уничтожения возможностей террористических организаций. Это опасная зона боевых действий. Для вашей безопасности вы должны немедленно эвакуироваться в известные убежища в Хан-Юнисе. Пребывание в убежищах, домах или палатках подвергает вашу жизнь и жизнь вашей семьи опасности», — сказано в одной из таких.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на борту следующего в сектор Газа судна с Гретой Тунберг объявили тревогу.