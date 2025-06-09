На борту следующего в сектор Газа судна с Гретой Тунберг объявили тревогу

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 23 0

На корабль поднялись представители израильской армии.

На борту следующего в сектор Газа судна с Гретой Тунберг объявили тревогу

Фото: www.globallookpress.com/Uwe Anspach

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На судне «Мадлен», следующего к Газе с экоактивисткой из Швеции Гретой Тунберг на борту, объявили тревогу. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы «Коалиции Флотилии свободы».

«На „Мадлене“ объявлена тревога», — отметил источник в Telegram-канале.

К тому же один из активистов на борту «Мадлена» Тьяго Алива рассказал, что вокруг корабля заметил «много огней». В пресс-службе пояснили, что над судном передвигались беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

В объединении добавили, что в дальнейшем на борту судна оказались представители израильской армии.

Глава израильского Минобороны Исраэль Кац заявил о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) дала указание на недопуск «флотилии Греты Тунберг» к берегам сектора Газа. Политик нарек Тунберг «антисемиткой», а также призвал развернуть корабль, на котором она перемещалась.

До этого, 28 мая, французский депутат Европарламента Рима Хасан сообщила, что Тунберг собирается посетить сектор Газа во время гуманитарной миссии, хотя он находится под блокадой Армии обороны Израиля.

Ранее, писал 5-tv.ru, Нетаньяху заявил о продолжении военной операции Израиля в секторе Газа.

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