Рассадник инфекций: чем грозит поездка в транспорте в короткой юбке или шортах

Выбор одежды в общественных местах может повлиять не только на комфорт, но и на здоровье, предупреждает врач-инфекционист.

С экологической точки зрения, носить шорты и юбки в транспорте и общественных местах чревато последствиями для здоровья. Об опасности заполучить инфекционное заболевание, а также о социально-психологических факторах рассказала врач-инфекционист Марият Мухина в беседе с Life.ru.

Затрагивая тему санитарно-эпидемиологических рисков, общественный транспорт, в частности метро, - это скопление людей, где увеличен риск передачи инфекций.

Сиденья и поручни в общественных местах могут быть рассадником различных микроорганизмов — от чесоточных клещей и стафилококков до кожных паразитов, таких как демодекс. Контакт открытых участков кожи, особенно ног, с такими поверхностями увеличивает риск получения микроповреждений, через которые болезнетворные микроорганизмы могут проникать в организм.

Это может спровоцировать развитие кожных воспалений, включая фолликулит, экзему и другие, более серьезные инфекции. Особенно опасной такую среду делает высокая влажность и температура — в таких условиях активно размножаются грибки-дерматофиты, вызывающие грибковые поражения кожи и ногтевых пластин, рассказала Марият.

Воздействие окружающей среды и риск аллергии

В общественных пространствах кожа может подвергаться воздействию различных аллергенов, загрязняющих веществ и химикатов. Особенно чувствительной остается кожа ног, которая при контакте с загрязненными поверхностями может реагировать воспалением, раздражением или развитием дерматита.

Культурные и социальные аспекты

Одежда, открывающая тело, например, мини-юбки или короткие шорты — может восприниматься неоднозначно в разных культурных контекстах. В некоторых обществах такая форма одежды может считаться вызывающей или нарушающей моральные нормы, что способно вызвать осуждение, напряженную атмосферу и, как следствие, эмоциональный дискомфорт. Это, по словам Марият Мухиной, может оказывать отрицательное влияние на психическое состояние человека.

При выборе одежды для выхода в общественные места врач-инфекционист советует учитывать не только санитарные риски, но и культурную чувствительность среды. Чтобы снизить вероятность кожных заболеваний, рекомендуется использовать одноразовые салфетки для обработки сидений, носить одежду, защищающую кожу от загрязнений, и придерживаться уважительного подхода к нормам поведения в разных социокультурных условиях.