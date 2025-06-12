Сбегаем от реальности: почему тревожность провоцирует на покупки в маркетплейса

Шопинг в интернете лишь временно облегчает симптомы, но не борется с первопричиной.

Импульсивные покупки на маркетплейсах могут быть спровоцированы тревожностью. Об этом 5-tv.ru рассказала Юлия Ковалевская — психолог и бизнес-коуч.

«Каждый день человек накачивается негативом. У него увеличивается уровень кортизола, который хочется как-то снизить. Зачастую вместо того, чтобы идти здоровыми, с точки зрения психологии и даже медицины, методами, проще зайти на маркетплейс. Проще полистать, отложить классную маечку или даже две, быстро-быстро это получить, и как будто бы становится полегче», — заметила эксперт.

Но специалист подчеркнула, что таким образом люди лишь «прикладывают подорожник» и облегчают симптом тревожности, но не лечат ее. Многие испытывают данное чувство из-за того, что наш мозг обращает больше внимания на негатив, чем на позитив. Это результат эволюции, которая настроила наш разум замечать и анализировать то, что поможет выжить. А в современных реалиях СМИ и интернет нагнетают данный навык из-за обилия плохих новостей.

Если человек начинает ловить себя на мысли, что тратит деньги в интернете не по необходимости, а потому, что было скучно или некомфортно, и подобное происходит на постоянной основе, то необходимо задуматься. Возможно, даже взять паузу, ограничить пользование данным инструментом, советует Ковалевская.

Нужно бороться не с симптомами, а непосредственно с переживаниями, уверена психолог. Для этого она рекомендовала отрегулировать режим сна и ложиться в кровать до полуночи, а еще лучше — до 23:00. Кроме того, необходимо сбалансировано питаться: потреблять белки, жиры и правильные углеводы. Отдыхать морально и уделять хотя бы полчаса в день прогулкам, на это время отказавшись от гаджетов и звонков.

«Для тех, кто приемлет эти техники расслабления и восстановления, то медитации — это очень хороший способ, хорошие практики, которые реально помогают снижать тревожность на базовом уровне. И тогда не понадобится транжирить деньги на маркетплейсах, а ваши покупки будут только правильными и необходимыми», — пояснила Ковалевская.

Она отметила, что можно баловать себя подобными необдуманными покупками, но только изредка, тогда это не сможет навредить, а лишь порадует.

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