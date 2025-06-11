Собянин: Выделенные полосы увеличили скорость городского транспорта в 2–4 раза

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 17 0

В Москве уже 85% автобусных и электробусных маршрутов проходит по выделенным полосам. А скорая помощь и пожарные благодаря им быстрее доезжают до места вызова.

Собянин: Выделенные полосы увеличили скорость городского транспорта в 2–4 раза

Фото: mos.ru

Сегодня в Москве общая протяженность выделенных полос для городского транспорта — уже 500 километров. О том, как они помогают организовать движение в столице, рассказал в своем Telegram-канале Сергей Собянин.

«Для нас было и остается важным предоставить пассажирам возможность быстро и комфортно добраться общественным транспортом до места работы, проживания, отдыха», — написал мэр Москвы.

Юбилейный участок выделенных полос появится на Северно-Западной хорде — на пересечении Большой Академической улицы с улицей Прянишникова. Здесь будет ходить транспорт семи маршрутов, включая магистральный экспресс Е24, соединяющий Беловежскую улицу и станцию метро «Петровско-Разумовская». Благодаря новой выделенной полосе автобусы и электробусы будут проезжать этот участок в два раза быстрее.

Первые выделенные полосы в Москве появились еще в XX веке, когда в центре столицы было организовано одностороннее движение. С 2011 года их начали вводить по-настоящему массово. Как пример — появившаяся в 2016-м встречная выделенная полоса на улицах Моховой и Охотный Ряд, в Театральном проезде и на Новой площади. Именно благодаря выделенкам удобные автобусные и электробусные диаметральные маршруты теперь проходят через самый центр города.

Сегодня в столице выделенные полосы охватывают основные магистрали, подъезды к пересадочным узлам и районные улицы с интенсивным движением. Внедряются обособленные трамвайные пути и шлюзы на перекрестках, устанавливается светофорный приоритет. 

В Москве уже 85% автобусных и электробусных маршрутов проходит по выделенным полосам. Ими также пользуются скорая помощь, автомобили службы пожарной охраны и другой спецтранспорт. Это существенно сокращает время в пути, и машины быстрее доезжают до места вызова. 

«По всем выделенным полосам проходит 720 городских и больше 320 пригородных маршрутов. Самая эффективная — выделенка на Старой Басманной, Спартаковской и Бакунинской улицах, которую ввели в 2023 году: время в пути сократилось с 36 до 18 минут», — отметил Мэр Москвы.

В результате использования выделенных полос скорость движения городского транспорта увеличивается в два — четыре раза, а для пассажиров сокращается время в пути. Аварийность при этом снижается в среднем на 25 процентов. 

Москва — лидер по числу выделенных полос среди городов Европы. Город продолжит активно развивать инфраструктуру для наземного транспорта. Появятся и новые выделенные полосы. Так, до конца 2026 года их планируется ввести еще около 40 километров.

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