Путин поздравил пианиста-виртуоза Мацуева с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России, пианиста-виртуоза Дениса Мацуева с 50-летием. Телеграмма с поздравлением была опубликована на сайте Кремля.

«И конечно, искреннего, глубокого уважения достойна Ваша востребованная общественная, наставническая, благотворительная деятельность, значимый вклад в развитие отечественной культуры», — говорится в сообщении.

Президент отметил Мацуева, как выдающего представителя русской школы фортепиано. Он также добавил, что артист выделяется талантом, самобытностью и мастерством. Каждое выступление Дениса Леонидовича, по словам главы страны, становится незабываемым для любителей музыки и является встречей слушателя с большим искусством.

Денис Мацуев — российский пианист-виртуоз и общественный деятель. Свою карьеру начал в 1995 году как солист Московской государственной филармонии. Мацуев получил звание народного артиста России в 2011 году.

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