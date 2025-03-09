Владимир Путин поздравил актрису Лариса Голубкину с юбилеем

Президент отметил выдающийся вклад актрисы в развитие отечественного кинематографа.

Владимир Путин направил народной артистке РФ Лариса Голубкиной поздравительную телеграмму в честь юбилея. Актрисе исполнилось 85 лет. Текст поздравления также был опубликован на сайте Кремля.

«Миллионы ценителей искусства в нашей стране искренне восхищаются вашим самобытным и щедрым талантом, неподражаемым артистизмом и обаянием, прекрасными вокальными данными», — сказано в поздравлении.

Кроме того, президент отметил, что Голубкина в полной мере реализовала свой творческий потенциал во всех областях актерского искусства: в кино, на эстраде и на сцене театра Российской Армии.

Лариса Голубкина, известная своими ролями в таких фильмах, как «Неуловимые мстители» и «Гусарская баллада», является обладательницей множеством наград, среди которых два ордена «Знак Почета» — за заслуги в развитии советского театрального искусства. Лариса Ивановна продолжает оставаться одной из самых любимых актрис в России. Ее юбилей стал поводом для поздравлений не только от президента, но и от коллег, поклонников и представителей культурной общественности.

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