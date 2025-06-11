В Карибском море нашли легендарные сокровища с испанского галеона

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 28 0

Монеты ушли на дно после боя с британскими военными кораблями.

Древний клад с затонувшего в XVIII веке галеона нашли у берегов Колумбии

Фото: 5-tv.ru

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У берегов Колумбии на дне Карибского моря нашли золото, которое три столетия считали утерянным. Археологи обнаружили часть легендарного груза с испанского галеона «Сан-Хосе», затонувшего в 1708 году. Об этом сообщил журнал Antiquity.

С помощью подводных дронов исследователи зафиксировали артефакты, среди которых — старинные серебряные и золотые монеты, отчеканенные вручную. Это так называемые макукины — кривоватые, но ценные куски металла, которыми торговали в Америке в течение двухсот лет. На них — львы, кресты, Геркулесовы столбы. Каждый элемент — часть забытой символики испанской короны.

Монеты сохранились удивительно хорошо. Отчетливо видны гербы, чеканка, детали — как будто корабль пошел ко дну вчера. А ведь прошло больше 300 лет. «Сан-Хосе» перевозил около 200 тонн золота, серебра и драгоценных камней. Он шел из Перу в Испанию, когда его настигли британские военные корабли. Морской бой закончился взрывом и гибелью почти всего экипажа. Судно исчезло вместе с сокровищами, судьбу которых веками окутывали слухи и легенды.

По предварительной оценке, найденное стоит не менее 17 миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что руины средневекового города обнаружили на юге Казахстана.

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