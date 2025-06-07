Руины средневекового города обнаружили на юге Казахстана

В Жетысуской области на юге Казахстана обнаружили руины предпологаемого средневекового города. Об этом сообщил исполнительный директор общественного фонда «Охотники за петроглифами» Ольга Гумирова в соцсети.

«Похоже, мы нашли средневековый город, который давно все искали! О нем есть сведения в письменных источниках. Археологи уже в курсе», — написала она.

По ее словам, сначала археологи обнаружили в карьере остатки кирпичной кладки, а затем и стену, из которой торчали оплавленные кирпичи, характерные для средневековья. Город был разрушен во время монгольского нашествия, уточнила Ольга Гумирова.

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Специалист отметила, что эта находка не уступает по значимости таким городам, как Талхиз и Койлык. Первый населенный пункт был расположен в Алма-Атинской области Казахстана и впервые упоминается в X веке. Он был важным центром торговли и ремесла в средневековье.

Койлык также был крупным торгово-ремесленным и культурным центром, известным своими базарами.

Оба города были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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