Ученые из Европы впервые в истории получили снимки полюсов Солнца

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 25 0

Ученым впервые удалось заснять полюса Солнца

Ученые из Европы впервые в истории получили снимки полюсов Солнца

Фото: 5-tv.ru

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Это открытие позволит изучить новые свойства звезды.

Ученым впервые в истории человечества удалось получить снимки полюсов Солнца. Пионерами оказались специалисты Европейского космического агентства (ЕКА). Это удалось сделать из-за плоскости эклиптики, то есть космический аппарат находится на орбите непараллельной экватору, а, наоборот, перпендикулярной, ближе к полюсам Земли. Об этом сообщает ЕКА.

«Благодаря новому наклону орбиты вокруг Солнца космический аппарат Solar Orbiter под руководством ЕКА стал первым, кто получил изображение полюсов Солнца из-за пределов плоскости эклиптики. Мы можем узнать о том, как вещество движется во внешних слоях Солнца. Это может выявить неожиданные закономерности, такие как полярные вихри», — отметило ЕКА.

Это открытие позволит изучить новые свойства Солнца, более точно предсказывать его поведение. Также теперь ученым удастся наблюдать за изменением магнитного поля Солнца, чтобы выявить закономерность между его сменой и пиком солнечной активности.

Ученые утверждают, что аппарат Solar Orbiter в будущем продолжит удаляться от плоскости эклиптики, что позволит новые снимки Солнца.

Несколько дней назад Институт космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) сообщал об исключительно крупном выбросе плазмы в районе южного полюса Солнца. Облако раскаленного вещества редкого размера и плотности образовалось в результате дестабилизации гигантского солнечного протуберанца (область на поверхности Солнца, которая холоднее окружающего пространства). Это явление было зафиксировано несколькими космическими телескопами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сметану, кефир и другие кисломолочные продукты при ожоге наносить не стоит. Эти продукты содержат жиры и липиды, которые создают благоприятную среду для бактерий. Поврежденная кожа — идеальное место для их размножения.

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