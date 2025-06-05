Сметана и кефир при ожоге? Как спасти свое тело после солнечных ванн

Для дальнейших действий важно определить степень повреждения кожи.

Сметану, кефир и другие кисломолочные продукты при ожоге наносить не стоит. Об этом рассказала дерматолог и косметолог Натэла Гришина в разговоре с URA.RU.

Эти продукты содержат жиры и липиды, которые создают благоприятную среду для бактерий. Поврежденная кожа — идеальное место для их размножения, что может вызвать воспаление и замедлить заживление

Также нежелательно использовать мед — в нем много сахаров, которые тоже стимулируют рост микробов. Вместо этого для здоровой загорелой кожи подойдут овсяные ванны и кокосовое масло, но при ожоге их лучше избегать.

Что такое солнечный ожог

Это повреждение верхних слоев кожи из-за избыточного ультрафиолета. По сути — ожог, только тепловой источник — солнечные лучи. Солнечные ожоги бывают разной степени. При первой кожа становится горячей, краснеет, появляется отек, зуд и даже слабость или головокружение. Иногда поднимается температура. Через пару дней кожа начинает шелушиться.

Ожог второй степени — уже более серьезное дело: появляются пузыри с жидкостью, боль и риск инфекции. Они не возникают сразу, а спустя часы или на следующий день. По словам Натэлы Гришиной, пузыри — сигнал тревоги: организм пытается защитить поврежденные ткани. Любое прикосновение становится мучительным, а неправильный уход грозит воспалением и заражением.

Как помочь коже при легком ожоге

Если покраснение, легкий отек и зуд — это первая степень. Главное — уйти с солнца, найти тень или зайти в прохладное помещение. Холодный душ или ванна с комфортной температурой снимут жар и уменьшат воспаление.

Кремы и гели с успокаивающим эффектом помогут остановить повреждения и ускорить заживление. Если зуд мешает спать, врач советует антигистаминные препараты на ночь, а при боли — обезболивающие.

Шелушение после ожога — нормальный процесс. Главное — не сдирать кожу руками, а аккуратно отшелушивать мягкими средствами не раньше чем через неделю.

Для быстрого восстановления дерматолог советует носить одежду из натуральных тканей, избегать синтетики и тесных вещей. Увлажнять кожу легкими средствами, без жирных масел, чтобы поры дышали.

Ледяной душ при солнечном ожоге — плохая идея. Резкое переохлаждение может ослабить иммунитет и добавить стресс организму. Дерматолог Натэла Гришина советует выбирать прохладный душ или ванну с комфортной температурой. Это помогает снизить жар кожи и уменьшить боль.

В среднем ожог проходит за несколько дней или недель. Неправильный уход может привести к осложнениям и интоксикации.

Когда обращаться к врачу

Если резко поднялась температура тела;

Если боль не проходит после обезболивающих;

Если появляются пузыри, которые растут и не проходят;

Если на ожоге появляются гной, сильное покраснение или отек, а общее состояние ухудшается.

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