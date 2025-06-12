Работа FPV-дронов в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 34 0

Ежедневная работа расчетов беспилотных летательных аппаратов обеспечивает точное выявление и уничтожение живой силы, военной техники и артиллерийских позиций ВСУ.

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Операторы разведывательно-ударных FPV-дронов 19-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» успешно уничтожили боевую технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Высокая эффективность ударных FPV-дронов обеспечивается их способностью поражать цели на значительном расстоянии, минимизируя риски для операторов. Используемые беспилотные летательные аппараты осуществляют воздушную разведку, в реальном времени передавая координаты обнаруженных целей в командные пункты, что позволяет наносить точные удары по важнейшим объектам противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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