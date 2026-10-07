Охотники за дронами: как мобильные огневые группы защищают дороги под Луганском

Активное противостояние идет не только на линии фронта, но и в глубоком тылу. Киевские боевики пытаются установить контроль над ключевыми трассами, по которым передвигаются не только российские военные, но и жители прифронтовых населенных пунктов.

Массированная атака была совершена на Луганскую Народную Республику. В результате ударов беспилотников четыре человека погибли, еще трое — получили ранения. Исключить подобные налеты задача «охотников за дронами». О новой тактике наших мобильных огневых групп — корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Эта дорога где-то под Луганском. В небе — оживленное движение, но совсем не такое, какое хотелось бы видеть. Боевая машина с пулеметами разворачивается и приступает к работе.

«Истребители дронов», «охотники», даже «орнитологи» — в шутку называют себя эти люди. Но на самом деле важнее них сейчас нет никого на военных дорогах. Мобильные огневые группы, патрули и посты наблюдения в прямом смысле слова спасают жизни и сбивают беспилотники.

«В ночное время опасно, сложнее с ними бороться. Темнота дает им какое-то преимущество. Но сейчас способы борьбы найдены. Уже даже ночью как у себя дома они следовать не могут», — сказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Лис».

Белый флаг — можно ехать. Красный — лучше постоять. Муж с женой возвращаются домой. Их жилище близко к линии фронта. Машина, любая на этой дороге, является целью для ВСУ.

— Здравствуйте, беспилотная опасность, прижмитесь вон там к обочине.

У военных целый склад обломков вражеских беспилотников. Вот этот — малоизученный, с бензиновым мотором, а этот — всем уже известный «Хорнет», который несет пять килограммов взрывчатки.

— Он не сдетонировал, он упал. Просто попали удачно. Обычно когда они падают — взрываются!

Сначала, когда «Хорнеты» только появились, это стало большой проблемой для логистики в прифронтовых районах.

Еще совсем недавно ездить по этой дороге было чрезвычайно опасно. Вот это бензовоз, в который попал ударный беспилотник, вот, видите, какая дыра в задней части кабины. Но сейчас ситуация относительно нормализовалась — нашли противоядие.

Теперь на каждом повороте сетки для техники и убежища для людей.

Под землей есть возможность укрыться от осколков. И вход, обратите внимание, оборудован сеткой. Дрон противника не сможет вас преследовать!

Снаряжение у охотников за дронами иногда напоминает какие-то фантастические агрегаты.

— Что за чудный аппарат вот это?

— Это у нас получается перехватчик дронов. В пределах километра расстояния он перехватывает камеру.

Но все равно враг не останавливается и почти каждый месяц придумывает что-то новое для уничтожения людей. На некоторые «Хорнеты» стали подвешивать малые дроны-камикадзе, которые отцепляются во время полета. А вот здесь с неба упало что-то, отдаленно напоминающее самодельное взрывное устройство.

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