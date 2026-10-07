Армия России поразила завод в Кременчуге, выпускавший детали для ракет ВСУ

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 33 0

Одновременно удар пришелся по фабрике «JTI Украина», где делали боеприпасы.

Новости СВО 7 октября: ВС РФ поразили завод Автокраз

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Тема:
Спецоперация

Российские войска нанесли удар по площадке ПАО «Автокраз» в Кременчуге Полтавской области. Это предприятие изготавливало комплектующие для пусковых установок крылатых ракет FP-5 «Фламинго».

Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

«В Полтавской области (поражено. — Прим. ред.) производственное предприятие (ПАО «Автокраз») в н. п. Кременчуг, осуществляющее производство и хранение специализированных шасси для пусковых установок крылатых ракет FP-5 «Фламинго», — сообщило ведомство.

Кроме того, в Минобороны сообщили о поражении фабрики «JTI Украина» в Кременчуге. Там было налажено производство боеприпасов для стрелкового оружия, применяемых в интересах Вооруженных сил Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ночным массированным ударом российские Вооруженные силы вывели из строя украинские предприятия ВПК. Они располагались в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. В течение прошедшей ночи российские Вооруженные Силы нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также задействовали беспилотные летательные аппараты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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