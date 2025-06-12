Израиль готов к проведению военной операции против Ирана

Ряд источников в США заявляет, что Израиль готов нанести удар по Ирану. Официальные лица Соединенных Штатов проинформированы о решении союзника. Об этом сообщает телеканал CBS News, ссылаясь на свои источники.

«США ожидают, что Иран может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке. Это одна из причин, по которой США посоветовали некоторым американцам покинуть регион ранее в среду», —отмечается вматериале телеканала.

Пословам двух официальных лиц Соединенных Штатов, спецпосланник президента Трампа наБлижнем Востоке Стив Уиткофф намеревается посетить Иран для проведения шестого раунда переговоров поядерной сделке.

Официальные лица как Тель-Авива, так иВашингтона отофициальных комментариев воздержались.

Недавно сообщалось, что США готовятся кчастичной эвакуации своего посольства изИрака, где расположено множество американских военных баз. Досих пор официальные представители ниВашингтона, ниБагдада непрокомментировали, чем конкретно обусловлено такое решение. Всвязи сновым обострением наБлижнем Востоке военные базы США врегионе приведены всостояние полной боевой готовности. Эти события вызваны провалом переговоров между Штатами иИраном из-за ядерной программы последнего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент США Дональд Трамп ввел ограничения на въезд в страну для граждан некоторых государств, среди которых числятся Афганистан, Ливия, Иран.