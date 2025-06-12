На месте крушения самолета в Индии есть выжившие

На месте крушения пассажирского самолета авиакомпании Air India есть выжившие. Их госпитализировали, сообщила телекомпания NDTV.

News18 передает, что к аэропорту направляется министр авиации Рам Мохан Наиду.

ऐसा बताया जा रहा है की एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ के दौरान क्रैश हुआ । 133 यात्री सवार थे । पुलिस, अस्पताल और फायरब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर। घायलों को अस्पताल लाया जा रहा । हताहतों को कोई सूचना नहीं ।

pic.twitter.com/6n2G0ZKs16 — Brajesh Rajput (@drbrajeshrajput) June 12, 2025

Индийская полиция подтвердила факт крушения пассажирского самолета рядом с аэропортом Ахмадабада. По данным Flightradar24, сигнал с Boeing 787 Dreamliner перестал поступать практически сразу после взлета — не прошло и минуты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что опубликованы кадры падения пассажирского самолета на жилые дома в Индии. На борту лайнера находились 232 пассажира и 12 членов экипажа. Все они следовали рейсом в Лондон.

Предположения о том, что в результате катастрофы есть выжившие, появились сразу — самолет разбился недалеко от взлетной полосы. Точное количество погибших и пострадавших неизвестно, экстренные службы только начинают разбирать завалы.

Момент крушения лайнера сопровождался оглушительным взрывом. Затем над местом падения поднялся столб дыма.