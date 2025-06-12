На месте крушения самолета в Индии есть выжившие

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 118 0

Точное число пострадавших пока неизвестно.

Индийская полиция подтвердила факт крушения самолёта

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Hindustan Times

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На месте крушения пассажирского самолета авиакомпании Air India есть выжившие. Их госпитализировали, сообщила телекомпания NDTV.

News18 передает, что к аэропорту направляется министр авиации Рам Мохан Наиду.

Индийская полиция подтвердила факт крушения пассажирского самолета рядом с аэропортом Ахмадабада. По данным Flightradar24, сигнал с Boeing 787 Dreamliner перестал поступать практически сразу после взлета — не прошло и минуты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что опубликованы кадры падения пассажирского самолета на жилые дома в Индии. На борту лайнера находились 232 пассажира и 12 членов экипажа. Все они следовали рейсом в Лондон.

Предположения о том, что в результате катастрофы есть выжившие, появились сразу — самолет разбился недалеко от взлетной полосы. Точное количество погибших и пострадавших неизвестно, экстренные службы только начинают разбирать завалы.

Момент крушения лайнера сопровождался оглушительным взрывом. Затем над местом падения поднялся столб дыма.

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