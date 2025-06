Опубликованы кадры падения пассажирского самолета на жилые дома в Индии

При взлете их аэропорта Ахмедабада в Индии разбился Boeing 787 Dreamliner с людьми на борту. Индийская телекомпания NDTV сообщила, на месте катастрофы есть выжившие.

Индийская полиция сообщила, что на борту самолета находились 232 пассажира и 12 членов экипажа. Все они следовали рейсом в Лондон.

Катастрофа произошла недалеко от взлетной полосы. Это дает основания полагать, что кто-то смог спастись. Точное количество пострадавших и погибших неизвестно, спасательные службы только приступили к разбору завалов.

