Сергей Собянин рассказал о преимуществах электробусов нового поколения

На улицы столицы вышло 12 электробусов нового поколения. Они будут курсировать по маршрутам № 384 и 384к — от Савеловского до Белорусского вокзала и станции метро «ЦСКА». Об этом рассказал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Уникальность новейшей модели — в более прочной конструкции, увеличенной технологичности сборки и стойкости корпуса к коррозии. Для удобства посадки и высадки пассажиров средние и задние двери теперь открываются наружу, не занимая место в салоне. Площадка для колясок и велосипедов стала шире на 15 процентов. Появилось место для ручной клади. Климатическая система — еще эффективнее, количество электроотопителей увеличили с пяти до восьми», — написал мэр Москвы.

Новые электробусы комфортны для маломобильных пассажиров: у средних дверей оборудовали откидную аппарель, есть также специальное место для колясок и кнопка вызова водителя.

В салоне каждый может воспользоваться слотами для зарядки смартфонов. Установлены цифровые валидаторы и медиаэкраны, а освещение меняется в зависимости от времени суток.

Производители позаботились и о водителях. В новых машинах рабочее место стало больше, увеличены количество и диапазон регулировок сиденья, появился электронный ручной тормоз.

Всего в этом году в город придет 400 таких электробусов.