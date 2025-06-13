«Реклама курортов Краснодарского края»: Навка похвасталась фигурой в купальнике

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 53 0

Татьяна Навка опубликовала фото в купальнике

Как девочка: Татьяна Навка похвасталась отличной фигурой

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Спортсменка сейчас отдыхает на российском курорте.

Фигуристка Татьяна Навка похвасталась отличной фигурой. Она опубликовала снимок в куппальнике с отдыха в Сочи.

«Это могла бы быть лучшая реклама курортов Краснодарского края», — подписала снимок Татьяна Навка, добавив смеющийся смайлик.

Фото: Telegram/navkatatiana

Спортсменка опубликовала фото на пляже во всей красе демонстрируя свою изящную фигуру и стройные ноги.

К слову, секрет такой отличной формы прост. Известно, что спортсменка старается есть маленькими порциями и питаться по интервальной системе. Помимо этого, фигуристка регулярно тренируется и, по возможности, посещает баню.

В настоящее время Татьяна Навка умело совмещает отдых и гастроли. В сочи спортсменка поехала по работе. Несколько дней назад там начался летний сезон ледовых представлений.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алина Загитова показала, как создает музыку для своего ледового рок-мюзикла. Представление покажут в конце июня в Санкт-Петербурге.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.00
0.40 90.01
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:57
Израиль нанес новые удары по Ирану
13:48
ВВС Израиля уничтожили в Иране направленные на страну баллистические ракеты
13:30
Амбиции важнее жизней? Чем похожи Зеленский и Нетаньяху
13:20
В Иране застряли артисты Большого симфонического оркестра имени Чайковского
13:01
В результате израильской атаки по Ирану пострадали минимум 95 человек
12:58
«Реклама курортов Краснодарского края»: Навка похвасталась фигурой в купальнике

Сейчас читают

Рожденную и брошенную матерью в аэропорту Антальи девочку вернули в Россию
«Я хочу от тебя детей!»: SHAMAN спустился к зрителям во время концерта на Красной площади
«Думаю, что все узнают»: Харламов подозревает Ковальчук в беременности
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025