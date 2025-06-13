Алина Загитова показала, как создает музыку для своего ледового рок-мюзикла

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова показала, как готовится к премьере своего ледового рок-мюзикла «Ассоль». Фигуристка, как известно, давно увлекается музыкой и пробует себя в роли певицы. Вокалом она занимается в школе имени Гнесиных. Теперь же спортсменка создает трек для собственного шоу.

«Эту музыку мы написали совместно с Nansi& Sidorov (семейная пара, музыкальный дуэт, состоящий из Анастасии Белявской и Олега Сидорова. — Прим. ред.), и я рада, что ребята напишут еще несколько музыкальных тем для „Ассоль“», — сообщила Загитова в своем Telegram-канале.

Мюзикл покажут зрителям 27–28 июня в Санкт-Петербурге. В ролике, снятом в студии звукозаписи и опубликованном в соцсетях фигуристки, ее окружают также композитор Андрей Зубец, режиссер Светлана Краюшкина и автор сценария Ника Симонова. Главная звезда шоу сама зачитывает речитатив. Поклонники в полном восторге, в комментариях они восхищаются многогранным талантом Алины и ее творческой энергией. Не забывают подбросить яда и хейтеры, советующие оставить музыку профессионалам и не мнить себя певицей. Несмотря ни на что, фигуристка продолжает эксперимент.

В рок-мюзикле Загитовой будет задействована, что примечательно, ее некогда главная соперница, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. Кроме того, спортсменка выступит на шоу своей конкурентки о дискотеке 2000-х «Евгения Медведева и друзья» в Москве. На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане Загитова выиграла золото, а Медведева получила серебро, некоторое время девушки даже не здоровались, но теперь, похоже, забыли о конфликте.

Ранее 5-tv.ru выяснял, из-за чего Алину Загитову обвиняют в так называемой звездной болезни. Почему фигуристка ведет себя недружелюбно?