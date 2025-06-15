Из-за атаки беспилотников боевиков ВСУ в Татарстане погиб один человек
Из-за атаки беспилотников ВСУ в Татарстане погиб один человек
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Еще 13 пострадали.
Из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Республике Татарстан погиб один человек. Еще 13 пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Рустам Минниханов.
«При ликвидации БПЛА обломки аппарата упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. В результате погиб рабочий. Всего пострадали 13 человек. Один в тяжелом состоянии. Атака на гражданских людей еще раз доказывает кровавый и жестокий киевский режим, с которым борется наша страна», — говорится в публикации.
Минниханов добавил, что на месте падения обломков беспилотника возник пожар. Однако его удалось оперативно потушить. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.
Глава республики выразил соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он отметил, что, несмотря на попытки ВСУ запугать людей и посеять панику, предприятия региона работают стабильно, а экстренные службы находятся в режиме боевой готовности.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Казани хирурги извлекли из сердца российского бойца осколок снаряда. Пациент выжил.
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