США на грани затопления прибрежных городов

Прибрежным районам США предрекли масштабное затопление уже к середине этого столетия. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным организации Climate Central, если темпы повышения уровня мирового океана сохранятся, то к 2050 году под водой могут оказаться целые участки в таких штатах, как Флорида, Джорджия, Луизиана и Нью-Йорк. Эксперты отмечают, что изменение климата ускоряет не только подъем уровня моря, но и способствует эрозии береговой линии, что увеличивает риски частых наводнений и проседания почвы.

Особую тревогу вызывают западные регионы США. Ученые из Института морских наук Вирджинии фиксируют устойчивый рост уровня воды с 2018 года в таких городах, как Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сан-Диего и Аламеда. Среди них наиболее заметное повышение в Сан-Диего, где уровень океана ежегодно увеличивается примерно на 2,6 миллиметра, что делает его самым уязвимым городом западного побережья.

По мнению специалистов, ситуация будет только ухудшаться, если не принять срочные меры для защиты прибрежной инфраструктуры и сдерживания климатических изменений.

Ранее 5-tv.ru сообщили о введение режима ЧС в одном из районов Якутии из-за половодья.