Режим ЧС введен в одном из районов Якутии из-за половодья
Уровень воды в реке Колыма превысил критическую отметку и продолжает подниматься.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Разве что с риском для жизни сейчас можно добраться до некоторых населенных пунктов в Якутии, где начался сильнейший ледоход.
На реке Колыма вскрылся лед, вода на критической отметке, введен режим чрезвычайной ситуации. Но местным жителям все равно надо с одного берега на другой — подобная экстремальная поездка стоит от двух до пяти тысяч рублей.
А в ближайшее время спасателям придется взрывать ледяные заторы, чтобы избежать затопления населенных пунктов.
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