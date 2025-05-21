Режим ЧС введен в одном из районов Якутии из-за половодья

Разве что с риском для жизни сейчас можно добраться до некоторых населенных пунктов в Якутии, где начался сильнейший ледоход.

На реке Колыма вскрылся лед, вода на критической отметке, введен режим чрезвычайной ситуации. Но местным жителям все равно надо с одного берега на другой — подобная экстремальная поездка стоит от двух до пяти тысяч рублей.

А в ближайшее время спасателям придется взрывать ледяные заторы, чтобы избежать затопления населенных пунктов.