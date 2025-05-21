Режим ЧС введен в одном из районов Якутии из-за половодья

Эфирная новость 23 0

Уровень воды в реке Колыма превысил критическую отметку и продолжает подниматься.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Разве что с риском для жизни сейчас можно добраться до некоторых населенных пунктов в Якутии, где начался сильнейший ледоход.

На реке Колыма вскрылся лед, вода на критической отметке, введен режим чрезвычайной ситуации. Но местным жителям все равно надо с одного берега на другой — подобная экстремальная поездка стоит от двух до пяти тысяч рублей.

А в ближайшее время спасателям придется взрывать ледяные заторы, чтобы избежать затопления населенных пунктов.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.31
-0.10 89.97
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:01
В России опубликуют список злостных должников по алиментам
0:41
Режим ЧС введен в одном из районов Якутии из-за половодья
0:21
Опубликован список американских заключенных в РФ для обмена с Москвой
0:01
«Хай, Раша!» — Дакота Джонсон и Адрия Архона передали привет России
23:42
В Москве откроют первый городской бьюти-коворкинг
23:21
Стоимость проезда в Москве на городском транспорте изменится с 1 июня

Сейчас читают

Издевалась над мужем? Против супруги Байдена могут возбудить уголовное дело
«Спектакль провалился»: Захарова заявила о попытке Зеленского сорвать переговоры
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодиака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу