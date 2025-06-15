Трамп обвинил Байдена в украинском конфликте

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 80 0

Глава США уверен, что эскалации на Украине можно было бы избежать.

Трамп обвинил Байдена в украинском конфликте

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

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Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт между Россией и Украиной стал следствием политики Джо Байдена. По словам Трампа, специальная военная операция «никогда не должна была начаться», а в ее продолжительности виноват бывший лидер Соединенных Штатов. Такое мнение Трамп высказал в беседе с журналом The Atlantic 14 июня. 

Также Трамп добавил, что он пытается покончить с этим, а столкновение на Украине – «дело рук Байдена».

«Ситуация с Украиной — это то, чего никогда не должно было случиться. Никогда не случилось бы. Это дело рук Байдена, а не Трампа. А я пытаюсь прекратить это», — отметил Трамп.

Также он выразил готовность к дипломатическому урегулированию кризиса, включая возможность прямого взаимодействия с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Израиль выступил с просьбой к США присоединиться к войне с Ираном из-за отсутствия бомб для уничтожения иранских стратегических объектов. Помощь США означала бы вступление страны в войну.

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