В Татарстане возбужденно уголовное дело после атаки беспилотников ВСУ

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 66 0

СК РФ: в Татарстане возбужденно уголовное дело после атаки беспилотников ВСУ

В Татарстане возбужденно уголовное дело после атаки беспилотников ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Из-за падения осколков дрона погиб один человек, еще 13 были ранены.

Возбуждено уголовное дело по факту атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Елабужском районе Республики Татарстан. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

«По данному факту следователями ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в Telegram-канале.

На месте падения осколков беспилотников работают следователи и криминалисты. В рамках расследования сотрудники СК будут устанавливать детали произошедшего, в том числе тип БПЛА и размер причиненного ущерба.

Как сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в Минздраве региона, из 13 пострадавших в результате атаки дронов девять были госпитализированы. Как передает агентство, семь пациентов в состоянии различной степени тяжести были направлены в больницу Набережных Челнов, двое — в медицинский центр Елабужского района. Отмечается, что остальные четверо пострадавших после осмотра были направлены на амбулаторное наблюдение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Татарстане из-за атаки БПЛА погиб один человек.

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