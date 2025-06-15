В Татарстане возбужденно уголовное дело после атаки беспилотников ВСУ
СК РФ: в Татарстане возбужденно уголовное дело после атаки беспилотников ВСУ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Из-за падения осколков дрона погиб один человек, еще 13 были ранены.
Возбуждено уголовное дело по факту атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Елабужском районе Республики Татарстан. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.
«По данному факту следователями ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в Telegram-канале.
На месте падения осколков беспилотников работают следователи и криминалисты. В рамках расследования сотрудники СК будут устанавливать детали произошедшего, в том числе тип БПЛА и размер причиненного ущерба.
Как сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в Минздраве региона, из 13 пострадавших в результате атаки дронов девять были госпитализированы. Как передает агентство, семь пациентов в состоянии различной степени тяжести были направлены в больницу Набережных Челнов, двое — в медицинский центр Елабужского района. Отмечается, что остальные четверо пострадавших после осмотра были направлены на амбулаторное наблюдение.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Татарстане из-за атаки БПЛА погиб один человек.
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