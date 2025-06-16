Британскую разведслужбу MI6 впервые в истории возглавит женщина

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 85 0

Bloomberg: премьер-министр Британии Кир Стармер назначил женщину главой MI6

Новый Бонд: MI6 впервые в истории возглавит женщина

Фото: www.globallookpress.com/Jan Woitas

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Премьер-министр страны Кир Стармер объяснил назначение растущими угрозами безопасности.

Британскую службу внешней разведки MI6 впервые в истории возглавит женщина — Блейз Метревели. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Соединенное Королевство сталкивается с угрозами беспрецедентного масштаба — будь то агрессоры, которые отправляют свои шпионские корабли в наши воды, или хакеры, чьи изощренные киберзаговоры стремятся нарушить работу наших государственных служб», — цитирует издание слова британского премьера Кира Стармера.

Блейз Метревели присоединилась к MI6 в 1999 году. С того времени она работала в нескольких странах Европы, а также на Ближнем Востоке. Ранее Блейз занимала должность директора в MI5, внутренней разведывательной службе страны. Пока что Метревели является главой отдела MI6, отвечающего за технологии и инновации.

Блейз станет единственным сотрудником ведомства, чье имя будет известно широкой публике. Это уже давняя традиция. Также Метревели получит внутреннее обозначение «С» (сокращение от chief — «шеф»).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бывший глава MI6 Ричард Мур рассказал об участии службы в секретных операциях против России.

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