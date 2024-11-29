Глава MI6 признал участие спецслужб Британии в скрытых операциях на Украине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Глава MI6 Мур: британские спецслужбы помогают Украине

Глава MI6 Мур признал участие спецслужб Британии в скрытых операциях на Украине

Фото: Matt Dunham/ТАСС

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Ричард Мур заявил, что Лондон не должен допустить «проигрыша» Киева

Великобритания помогает властям Украины проводить секретные операции в противостоянии с Россией. В этом признался глава британской разведки MI6 Ричард Мур.

«После Второй мировой войны Управление специальных операций слилось с Секретной разведывательной службой. Мы дорожим нашим наследием в вопросе скрытых действий, которое мы сохраняем и сегодня, помогая Украине противостоять России в конфликте», — заявил он во время выступления в посольстве Британии в Париже.

По словам Мура, Лондон не должен допустить проигрыша Украины в конфликте, так как в этом случае трансатлантическая безопасность якобы окажется под угрозой.

Цена отказа от поддержки Украины будет «бесконечно выше» тех средств, которые сейчас направляются на помощь Киеву, считает глава MI6.

В пресс-службе премьер-министра Великобритании Кира Стармера ранее заявили о выделении 155 миллионов долларов на военно-морскую помощь Украине. Они поступят в бюджет коалиции, созданной совместно с Норвегией.

Деньги пойдут в том числе на поставку сотен беспилотников и безэкипажных морских катеров, а также радаров наблюдения для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее 5-tv.ru рассказал, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление Британии о возможной отправке войск на Украину.

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