Не только головная боль: онколог назвала симптомы рака мозга

В зоне особого риска — дети и люди старше 50 лет.

На возможные новообразования в головном мозге может указывать не только головная боль. Другими симптомами являются изменение зрения, внезапные обмороки или проблемы с речью. Такие признаки пациенты долгое время не связывают с серьезным заболеванием. Об этом «Известиям» рассказала врач-онколог Суна Исакова.

«Черепная коробка человека отличается от других анатомических областей отсутствием большого пространства для роста опухоли, вследствие чего любые новообразования, независимо оттого, доброкачественные они или злокачественные, в какой-то момент приводят к возникновению симптомов. При этом начало их проявления напрямую связано с размером, локализацией и типом опухоли», — подчеркнула специалист.

Особенно следить за симптомами следует людям, перенесшим лучевую терапию, или тем, кто имеет генетическую предрасположенность к опухолевым заболеваниям. Специалисты отмечают, что при появлении опасных признаков необходимо немедленно обратиться к врачу, так как ранняя диагностика значительно повышает шансы на успешное лечение.

Исакова подчеркнула, что не следует самостоятельно проходить такие медицинские исследования, как МРТ головного мозга. Неспециалист может неверно интерпретировать информацию, что послужит причиной преждевременного беспокойства и тревоги.

Если же человек отмечает у себя судороги, резкое ухудшение зрения или потерю сознания, то необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь.

По данным Центра имени Пирогова, в России опухоли головного мозга ежегодно обнаруживают у 30 тысяч человек. Специалисты отмечают, что доброкачественных новообразований внутри черепной коробки не бывает. Это обусловлено замкнутостью пространства. В зоне особого риска люди от 40 до 54 лет, на долю которых приходится около трети всех случаев, от 55 до 69 лет, а также дети.

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