Жизнь и смерть Жанны Фриске: измены, потери и другие испытания певицы за отведенные ей 40 лет

Судьбу артистки нельзя назвать безоблачной и беззаботной. Даже после смерти ее не оставляют в покое, а ее имя периодически всплывает в семейных скандалах.

Певице Жанне Фриске 8 июля могло исполниться в этом году 50 лет, если бы не страшная болезнь, унесшая ее жизнь в 2015 году. У артистки был рак мозга, который развивался очень быстро и агрессивно.

Смерть певицы стала настоящим шоком для всей страны, и даже спустя десять лет после трагедии люди вспоминают артистку с теплотой и не могут поверить в случившееся.

Фриске была одной из самых ярких и любимых поп-звезд отечественной эстрады. При этом она запомнилась не только как участница группы «Блестящие», но и как киноактриса. Артистке удалось доказать всем, что она не просто красивая, но еще и очень талантливая.

Как Фриске прожила свою небольшую, но яркую жизнь? И чем еще успела запомниться стране?

Ранние годы

Жанна Фриске на заре карьеры. www.globallookpress.com / Igor Flis

Мало кто знает, но у Фриске был брат-близнец. Чего уж там, даже сама Жанна узнала об этом только в зрелом возрасте.

Известно, что малыши родились раньше срока. В итоге девочка оказалась здоровой, а у мальчика была врожденная патология, из-за чего он позже скончался.

«Дети мои родились семимесячными. Жанночка весила 1300 граммов, а мальчик — 2640, но у него были асфиксия, непроходимость кишечника. Сына отвезли в одну больницу, дочь — в другую. Через две недели нам позвонили из клиники и сказали, что мальчик умер…», — рассказал отец близнецов Владимир Фриске в одном из интервью.

Сами родители предпочитали редко вспоминать об этой семейной трагедии, но Жанна уже не могла забыть об этом, и часто думала о своем брате. Даже незадолго до своей смерти она говорила про него.

«Это братик зовет меня к себе», — процитировал однажды отец слова своей дочери.

Более того, часто на свой день рождения она говорила своим близким, что живет за двоих.

«Мне надо многое успеть, так как я живу за нас двоих», — говорила она.

С самого детства Фриске росла творческим ребенком. Она была очень артистичной и пластичной, поэтому родители отправили ее заниматься художественной гимнастикой и акробатикой. Будущая артистка также посещала занятия по балету и школу бальных танцев.

Что касается фамилии Фриске, то с самого детства и вплоть до выпускного в школе она носила фамилию Копылова. После этого был принято решение поменять фамилию всей семьи на бабушкину по линии отца. Сделано это было из-за переезда в Германию, но пробыла там семья недолго. Вскоре они вновь переехали в Москву.

Студенческие годы у Жанны Фриске были не самыми легкими: юную девушку бросало из стороны в сторону. Она никак не могла определиться с будущим призванием.

С самого начала Фриске не планировала заниматься музыкой. Еще со школьной скамьи будущая певица хотела поступить в МГУ на философский факультет, однако не прошла туда.

Вскоре она решила попробовать свои силы и поступить в Московский гуманитарный университет (МосГУ) на культурологию, но тут она долго не задержалась и перевелась на журналистику.

Факультет журналистики Фриске так и не удалось закончить, поэтому она бросила учебу уже на третьем курсе. Какое-то время она даже работала менеджером по продаже офисной мебели.

Только после этого Жанна Фриске решила попробовать свои силы в том, что у нее от природы хорошо получалось — танцевать. В итоге она стала преподавателем по хореографии.

Начало карьеры

Судьбоносная встреча произошла у Фриске на одной из тусовок в 90-х, где в молодости любила светиться артистка. Там она познакомилась с продюсером Андреем Грозным, который собирал женскую поп-группу. Ей предложили пройти прослушивание, но в музыкальный коллектив ее в итоге не взяли из-за внешности.

Тем не менее, Жанну назначили на должность хореографа. Спустя два года судьба распорядилась так, что Фриске все- стала солисткой той самой легендарной группы «Блестящие», в составе которой она пробыла с 1996 по 2003 год.

К слову, у Жанны был роман с Грозным, и он даже позже сделает ей предложение руки и сердца. Фриске ему откажет, так как у избранника были отношения с другой женщиной на стороне. Более того, Фриске знала, что та женщина уже ждет от него ребенка.

Позже сестра Жанны Наталья поделится секретом в одной из телепередач о том, что Жанна очень сильно любила Грозного, хранила память о нем до конца, а отношения с ним у Фриске начались еще задолго до того, как она стала солисткой группы «Блестящие».

Успех в шоу-бизнесе

Группа «Блестящие». www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Жанна быстро стала одной из главных фигур группы. Она привносила в нее свежесть и новизну благодаря своему обаянию и вокальным данным. Благодаря «Блестящим» Фриске обрела близкую подругу — Ольгу Орлову, которая будет с ней потом на протяжении всей жизни и станет крестной матерью для сына — Платона.

Орлова описывала Фриске как очень любящего и заботливого человека.

«Жанна обо мне заботилась. Была такой мамой-наседкой. В ее сумке всегда были какие-то сырники, которые она брала с собой, чтобы я ни в коем случае не осталась голодной», — рассказывала Ольга о своей подруге.

Большой успех принес Жанне телепроект «Последний герой». После него, в 2003 году, Фриске решила покинуть коллектив и начать сольную карьеру.

Ее первый альбом «Ночь» получил довольно положительные оценки как от критиков, так и от слушателей.

Она также попробовала себя в качестве актрисы и снялась в нескольких фильмах. Среди них — «Ночной дозор» и «Дневной дозор».

В марте 2010 года в прокат вышел фильм «О чем говорят мужчины», где Фриске сыграла саму себя. Позже она исполнила главную женскую роль в детективе «Кто я?».

Дмитрий Шепелев

Жанна Фриске с Дмитрием Шепелевым. www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Знакомство с телеведущим Дмитрием Шепелевым произошло на съемках передачи «ДОстояние РЕспублики».

При этом общение между ними завязалось не сразу. Выяснилось, что Фриске и Шепелев ходят в один и тот же фитнес-клуб, что и дало возможность им чаще видеться.

Они много времени проводили вместе, любили путешествовать, ездили на концерты и курорты. При этом на публике пара появилась вместе, когда Жанна узнала о беременности.

«Этот ребенок для меня долгожданный, но незапланированный», — рассказывала Фриске в одном из интервью.

Семья приняла решение родить ребенка в Майами. Во время родов Шепелев был рядом со своей возлюбленной. Сын Платон появился на свет 7 апреля 2013 года.

Страшный диагноз и смерть

Глиобластому (опухоль головного мозга) поставили певице всего через полтора месяца после родов. Врачи давали Фриске всего два месяца, но она стойко боролась со смертью почти два года.

Фриске испытывала сильнейшие головные боли и постоянную усталость. Певица почти полностью потеряла зрение, лишилась волос и сильно набрала вес. Тем не менее, она до последнего не теряла веру в жизнь.

Шепелев очень тяжело вспоминает о том периоде, особенно о последних днях своей возлюбленной.

«Чем ближе был ее день рождения, тем тревожнее мне становилось: то было не просто лето 2014 года — лето надежд. Лето, которое заставило нас поверить в чудо, но и лето, наполненное страхом, неведением и словами врачей, сказанными лишь мне одному, что надежды нет. Во мне боролись две противоположности: я совсем не хотел жить нашу с Жанной жизнь быстрее, чем должно, но совершенно точно понимал, что цена каждого дня теперь много выше», — вспоминал он.

После смерти Фриске ее сын Платон не общается с родителями артистки. Конфликт семьи певицы с Шепелевым случился из-за того, что ее родители желали, чтобы внук жил все время с ними и виделся с отцом лишь по выходным. Семейство Фриске довольно часто становились героями различных телепередач.

Сейчас Платон Шепелев растет с отцом и его новой возлюбленной Екатерина. Пара также воспитывает ее дочь и их общего сына Тихона.

Дмитрий Шепелев все время рассказывает сыну о его маме и старается быть хорошим отцом и достойным примером.

«Моя основная задача — чтобы мальчишка вырос счастливым, светлым и был абсолютно уверен, что рядом папа и с ним ничего не произойдет. Поэтому я его оберегаю изо всех сил», — говорит Дмитрий Шепелев.

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