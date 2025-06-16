Без хлеба не останемся: Россия не столкнется с дефицитом пшеницы

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 2 500 0

Президент союза пекарей РФ Семенов: Россия не столкнется с дефицитом пшеницы

У России не возникнет дефицит пшеницы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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РФ является одним из мировых лидеров по экспорту зерновых культур.

Россия не столкнется с дефицитом пшеницы даже в случае плохих погодных условий в этом сельскохозяйственном сезоне. Об этом ТАСС рассказал президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов.

«Мы производим (пшеницы. — Прим. ред.) значительно больше, чем потребляем внутри страны, поэтому дефицита точно не будет», — заверил эксперт.

По его словам, Россия занимает лидирующие позиции по экспорту зерна и пшеницы прежде всего. Семенов также отметил, что Министерство сельского хозяйства РФ на любые рыночные изменения реагирует достаточно быстро.

Он привел в пример прошлый год, когда цены резко начали расти. Ведомство оперативно использовало интервенционный фонд, что в короткие сроки позволило стабилизировать ситуацию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему рекордно подорожал картофель. То, что относительно января текущего года цены увеличились почти в два раза, а относительно мая 2024-го рост произошел почти втрое, обсуждали в Кремле. Подорожание наблюдается не только в России, но и в Белоруссии.

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