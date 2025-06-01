Картофель закончился? Почему так взлетели цены на «второй хлеб»

Ситуацию обсуждали в Кремле два дня подряд.

На минувшей неделе картофель подорожал еще почти на два с половиной процента, так что средняя цена по России составляет уже почти 100 рублей за килограмм. Для сравнения — еще в январе «второй хлеб» был почти вдвое дешевле, а также почти втрое дешевле всего год назад, в конце мая 2024 года, где он шел по 36 рублей за кило. Это данные Росстата, которые как средняя температура по больнице. И, как мы понимаем, цены на прилавках в отдельных магазинах может быть и в два, и в три раза выше. И в рознице, и в опте.

«Золотым» картофель оказался не только в России, но и в соседней Белоруссии. Тема дошла до Кремля.

«Для нас это очень серьезный вопрос»: Белоруссия обеспечит Россию картошкой

«Конечно, можно и в Белоруссии картофель закупать, они большие специалисты по картошке, но свою тоже неплохо иметь», — сказал президент РФ Владимир Путин.

«Он закончился в Белоруссии», — ответил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.

«Как закончился?» — спросил глава государства.

«Там Александр Григорьевич (Лукашенко. — Прим. ред.) совещание проводит по картофелю», — ответил Орешкин.

Про картофель в Кремле говорили аж два дня подряд. Между совещаниями в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца переставили столы, вместо квадрата сели кругом, а президенты России и Белоруссии созвонились. В официальном сообщении Кремля значится, что обсуждали большую политику — те же переговоры в Стамбуле. Но, как позже выяснилось, не только это, но и картофель. Лукашенко рассказал, что их запасы корнеплодов уже все продали в Россию.

И этой информацией президент поделился с собравшимися. Так в центре внимания оказалась снова эта тема, такая близкая и понятная каждому на постсоветском пространстве.

«В свое время я тоже с родителями… Отец меня приобщал к этому делу. Непростая это работа — сажать эту картошку, потом полоть», — поделился Путин.

Причин, из-за которых сложилась такая ситуация с картофелем, эксперты готовы назвать с десяток: и неурожай 2024 года, и нехватка овощехранилищ, и сложности с семенным материалом, и так далее. Но главное, кажется, не это. Еще в 1990-е картофель выращивали на всех дачах и в городах, и он помогал семьям пережить тяжелые годы.

Но по мере того как в городах стали осваиваться торговые сети, картофелеводство стало уходить в прошлое. Действительно, зачем возиться — сажать, полоть, копать, жуков этих травить, когда можно пойти в магазин и купить уже мытый продукт, а кое-где и порезанный.

Необъяснимо, но факт: в Белоруссии закончились запасы картофеля

Картофель перестал быть «вторым хлебом» и превратился в товар со всеми вытекающими кризисами, накрутками и стремлением заработать. А крупный бизнес ориентируется на прибыль, выбирает или элитные сорта, или и вовсе ресторанные — клубни, подходящие для приготовления картофеля фри, чипсов и прочего фастфуда.

Но ведь чипсами сыт не будешь, резонно заметил корреспондент «Известий» Александр Морозов. Подробности — в его репортаже.

Цены в стране на картошку бьют все рекорды. Скачут, будто акции на бирже.

Картофель стал лидером по подорожанию среди фруктов и овощей в этом году. Первая причина: рекордный урожай 2023 года. Тогда собрали почти девять миллионов тонн, картофельный рынок рухнул. И на следующий год грянула вторая причина.

«Производителям стало невыгодно выращивать. В прошлом году они сократили посевные площади на десять с лишним процентов», — сказал главный редактор журнала «Агроинвестор» Николай Лычев.

Агрономы из Тулы вспоминают, перекупам отдавали картошку за бесценок.

«Цена на картофель упала очень сильно, и мы продавали вот здесь вот по шесть рублей, никто не хотел брать», — сказал глава крестьянско-фермерского хозяйства, кандидат сельскохозяйственных наук Егор Березовский.

А то, что выросло в прошлом году, часть погибло от засухи или заморозков, например, в Дагестане картофельные поля побил град. Поэтому фермеры по всей России собрали с полей всего четыре миллиона тонн. А по статистике за год россияне съедают в два раза больше.

«На наших прилавках преобладает импортный картофель, поступающий из разных стран, прежде всего традиционно это Египет», — сказал исполнительный директор Картофельного Союза Алексей Красильников.

«Египетский и прочие они менее выражены во вкусах. Не то, в общем, не то», — сказал агроном Даниил Сергеев.

Цена заморского картофеля в магазинах начинается от 100 рублей, взлетает до 400 — «золотой клубень». И это при том, что Египет поставляет картошку в Россию по 45 рублей за кило, Азербайджан по 60 рублей. Из-за ажиотажа и спроса торговые сети тут же взвинчивают цены в несколько раз. На рынке ненамного дешевле.

Повышение цен на фрукты? Майские заморозки ударили по урожаю

«Цены на молодой импортный картофель весной значительно превышают цену на картофель предыдущего урожая», — сказал директор ассоциации «Руспродсоюз» Андрей Лихачев.

В сытые годы импорт составлял всего пять-десять процентов. Сейчас ввоз картофеля из-за границы вырос в три с половиной раза.

Некоторые регионы и вовсе ввели запрет на вывоз картофеля за пределы региона.

«Проанализировали просто вопросы, связанные с тем, сколько у нас ввозится картофеля, и проанализировали цены, по которым он сюда завозится», — сказал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Поэтому русский ритейл скупил еще и стратегический запас белорусского золота. Сейчас там фермерские хозяйства наращивают темпы. Засаживают поля, ждут урожая.

«Вырастили до шести тысяч тонн картофеля, а в прошлом году урожайность снизилась где-то на 25%», — говорит фермер из Белоруссии Елена Парфианович.

Одни фермеры и вовсе отказались от картошки, от нее одни убытки. Другие в погоне за прибылью сделали ставку на «чипсовые» сорта. На них у производителей хрустящего картофеля всегда стабильный и высокий спрос и гарантированный сбыт. В прошлом году продажи картофельных чипсов выросли на пятнадцать процентов.

«В этом году мы, к примеру, высаживаем только 50 гектаров продовольственного. А чипсы у нас почти 500», — сказала агроном Ольга Кузьменко.

Специальный сорт вывели наши селекционеры несколько лет назад. Работа была долгой, а с учетом того, что европейский рынок картофеля закрыт, нужно было придумывать свои сорта.

«Мы 30 лет его фактически отдавали на откуп западным производящим семена фирмам. В основном российские сорта картофеля в то время ориентированы были именно на личное подсобное хозяйство», — сказал кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель генерального директора компании по выращиванию овощей Алексей Мелешин.

Государство сейчас вкладывает миллиарды, чтобы аграрии перешли на российские семена. Но есть нюанс.

«У нас нет санкций на ввоз семян. У нас есть „внутренние санкции“, как их крестьяне называют. Нам просто рекомендуют закупать собственные семена», — сказал кандидат экономических наук Игорь Абакумов.

«Собственные семена они будут, конечно, лучше в перспективе. Ну вот в прошлом году семена показали, что они немного менее эффективны», — сказал доктор экономических наук, бывший заместитель министра сельского хозяйства РФ Леонид Холод.

Эта агрофирма сохранила иностранное наследство. После санкций голландская компания покинула Россию, а вот лабораторию и семена оставила на нашей земле.

Но сейчас настало время сеять наш картофель, но его пока мало. Советские сорта уже не отвечают новым стандартам кухни, а чтобы вывести новые, нужны годы.

«Наши российские сорта, которые создавались в предыдущее время, они были направлены на именно вкусовые качества. Но при этом они, к сожалению, не совсем отвечают требованиям профессионального сообщества, связанным с механической уборкой, с хранением», — сказала руководитель Аппарата Картофельного Союза Татьяна Губина.

И тут на помощь приходят биологи. ДНК картофеля сложнее, чем у человека. У картошки 48 хромосом, у человека на две меньше. Такой набор позволяет корнеплодам расти в любой почве — от Египта до горных Анд.

«Работа по применению ДНК-технологий, она активно ведется, и она еще совсем далека от завершения», — сказала доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник отдела генетических ресурсов картофеля всероссийского научно-исследовательского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова Елена Рогозина.

Но, а пока ученые выводят жароустойчивый сорт, фермеры придумывают новые способы выращивания.

Несмотря на наличие 48 хромосом, которые влияют на выживаемость, картофель остается достаточно требовательной культурой, и здесь главный критерий, который влияет на урожайность, остается погода. А она должна быть всегда стабильной.