Чемпион мира по мотогонкам Николай Красников погиб в ДТП в Башкирии

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 94 0

Спортсмену было всего 40 лет.

Чемпион мира по мотогонкам Николай Красников погиб в ДТП в Башкирии

Фото: Telegram / Официальный телеграм-канал заместителя Премьер-министра Правительства - министра спорта Республики Башкортостан / rkhabibov

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Трагически погиб восьмикратный чемпион мира в личном зачете, многократный чемпион и обладатель Кубка России по мотогонкам на льду Николай Красников на 41-м году жизни. Об этом сообщил министр спорта Башкирии Руслан Хабибов.

«Соболезнования семье и близким Николая Олеговича. Это огромная утрата для отечественного мотоспорта и для всех нас», — написал Хабибов в своем Telegram-канале.

По информации Центра технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова, спортсмен погиб в ДТП, произошедшем на 69-м километре автодороги Р-240 под Уфой в Кушнаренковском районе республики.

Как сообщили в Госавтоинспекции Башкортостана, авария произошла ночью 16 июня. По предварительным данным, водитель LADA Granta столкнулся с двумя встречными грузовиками.

«В результате ДТП 40-летний водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.

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