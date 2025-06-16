Житель Перми впал в кому и умер после приема у стоматолога

Возбуждено уголовное дело.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В Перми 35-летний мужчина впал в кому и скончался после посещения стоматолога. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления (СУ) СК по региону.
Местный житель обратился в одну из пермских частных стоматологических клиник из-за зубной боли. Однако после проведенного лечения его состояние резко ухудшилось. Вскоре он потерял сознание и впал в кому, а спустя некоторое время — скончался.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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