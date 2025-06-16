Скончался артист и сценарист Вячеслав Богачев

Актеру и сценаристу было 77 лет.

Актер, сценарист и режиссер Вячеслав Богачев умер на 78-м году жизни. Об этом в беседе с ТАСС рассказала его супруга, актриса Ольга Богачева.

Ранее в СМИ появлялась информация, что актера не стало 15 июня. Причиной смерти называли сердечную недостаточность.

Богачев окончил ВГИК, в кино снимался с 1970-х годов. Сыграл роли в «Я тебя помню», «Романовы: венценосная семья», «Русь изначальная», «Живая мишень». Картина «Мать», в которой участвовал Богачев, получила в 1990 году приз на Каннском кинофестивале. Фильм отметили за художественный вклад.

Снимался артист и в сериалах, его можно увидеть в «Вассе», «В круге первом».

Работал Богачев и в качестве сценариста. Так, он выступил автором сценария и режиссером картины «Темные аллеи». В ней же он сыграл главную роль. В 2012 году снял картину «Российские Багамы», этот фильм стал его последней работой в качестве режиссера.

В последние годы на экране появлялся редко, причиной стало хроническое заболевание сердца.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти народного артиста России Михаила Янко. Он ушел из жизни в возрасте 75 лет.