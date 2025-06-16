Работа мечты или ловушка: как не попасться на удочку мошенников

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 74 0

Ресурс по поиску работы призвал россиян сообщать о вакансиях мошенников

Россиянам рассказали, что делать с сомнительными вакансиями при поиске работы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Под желаемой вакансией может скрываться эскорт-агентство.

Мошенники прячутся не только на сайтах знакомств, но и на ресурсах по поиску работы. Об этом Газета.ру сообщили в пресс-службе сервиса с вакансиями. Там же напомнили, что даже проверенные площадки не застрахованы от фейковых вакансий. И если что-то выглядит подозрительно, лучше сразу нажать «пожаловаться».

В сервисе уверяют: каждый постинг проходит ручную проверку. Автоматическая модерация исключена — каждую вакансию читает специалист. Есть внутренний регламент, по которому оценивают работодателя, текст объявления и все сопровождающие данные. Но даже с фильтрами важно участие самих пользователей. Увидели подозрительную вакансию — не проходите мимо.

«Да, (нужно. — Прим. ред.) пожаловаться. И не вестись на какие-то сомнительные вакансии, где просят заплатить денег за собеседование или перейти по каким-то сомнительным ссылкам, и так далее», — пояснили в компании.

Самое верное решение — сообщить в техподдержку, чтобы мошенников блокировали как можно быстрее.

Информационный повод появился после расследования одного из Telegram-каналов: под видом вакансий SMM-менеджеров молодых девушек в России заманивают в эскорт. Так, 19-летнюю жительницу Ростова-на-Дону пригласили на интервью в «неуказанную» компанию. По описанию — работа с видеоконтентом. По факту — эскорт-услуги. Подвох раскрылся уже на собеседовании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как не стать жертвой аферистов в период отпусков.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.51
-0.49 90.94
0.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:33
Иран начал очередную масштабную атаку на Израиль
15:18
«Наигралась»: Инстасамка начала сводить татуировки
15:02
Иностранные режиссеры побывали в кинопарке «Москино» и на Киностудии Горького
14:53
В РФ стартовал благотворительный проект «Рыцари детства»
14:44
Предъявите документы: московских таксистов проверили на наличие аттестации
14:30
Древнее подземное водохранилище в Дагестане откроется для туристов этим летом

Сейчас читают

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО HIMARS — кадры с места происшествия
День летнего солнцестояния: что обязательно нужно сделать 21 июня
Родителям военкора «Известий» Федорчака передали медаль «Доблесть и отвага»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025