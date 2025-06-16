Злодей с датчиками ЭКГ: появились кадры с Куценко в роли антагониста в фильме «Король и Шут. Навсегда»

Образ запомнится зрителям надолго.

Актер Гоша Куценко примерил новый образ харизматичного злодея в фильме «Король и Шут. Навсегда», релиз которого запланирован на 19 февраля 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба дистрибьютора картины «НМГ Кинопрокат».

Образ одного из антагонистов фильма запомнится надолго — Куценко предстает в красных очках, с бутылкой «Нарзана» и датчиками ЭКГ на груди, будто только что сбежал из больницы.

Для актера это возвращение к теме, близкой по духу: еще в 2010 году он сыграл мрачного фокусника-маньяка в клипе группы «Король и Шут» на песню «Фокусник». Новый герой, по признанию Куценко, отсылает именно к тому образу — только теперь история разворачивается в масштабе целой вселенной.

Фото: НМГ Кинопрокат

«Меня восхищает в этом проекте — как в сериале, так и в полном метре — удивительно гармоничное сочетание двух реальностей, которые, казалось бы, несоединимы. Честно говоря, я немного расстроился, что не принял участие в сериале, поэтому, когда Рустам Мосафир позвал меня в полный метр, я согласился сразу. У меня там не самая большая роль, но мы с Рустамом развили ее, насколько это было возможно в теле картины. С этим режиссером мы прошли комедийный путь в смешном сериале „Яжотец“ и понимаем друга с полуслова и с полушутки», — рассказал Куценко.

Режиссер фильма — Рустам Мосафир. Он же — соавтор сценария вместе с Александром Бузиным.

Сюжет «Король и Шут. Навсегда» строится вокруг магического конфликта: злодей Некромант, возвращающий мертвых к жизни, угрожает уничтожить сказочную вселенную, построенную на песнях культовой группы. Чтобы остановить катастрофу, Горшок перетаскивает Князя из реального мира в фэнтезийный. Там им предстоит вступить вместе в бой со злом.

В фильме появятся и знакомые по сериалу актеры, и новые лица.

Фото: НМГ Кинопрокат

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гоша Куценко выступит на фестивале «Театральный бульвар» 28 июня. Он проходит преимущественно на Бульварном кольце. Мероприятие продлится до 31 августа. В первый раз событие было реализовано в прошлом году, в этом году принято решение его повторить.