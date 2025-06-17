Депутаты предлагают депортировать родственников нарушивших закон мигрантов

Расходы на возможное выдворение из страны войдут в специальный сбор, который будет оплачиваться при въезде.

Парламентарии от партии «Справедливая Россия — За правду» намерены внести на рассмотрение в Государственную Думу законопроект, согласно которому предлагается депортировать из России родственников мигрантов, совершивших преступление в нашей стране. Об этом сообщает, ссылаясь на документ, РИА Новости.

Сергей Миронов — лидер фракции — стал автором проекта.

«Федеральным законом предлагается распространить все правовые последствия административного выдворения или депортации иностранного гражданина на членов его семьи, в том числе неразрешение въезда (запрета на въезд)», — подчеркивается в пояснительной записке к проекту.

Миронов рассказал, что нарушение российских законов мигрантами указывает на их нежелание становиться частью российского общества.

Депутат добавил, что мигранты будут платить при въезде в страну специальный сбор, который пойдет при необходимости на депортацию их родственников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Государственная Дума РФ рассмотрит новый законопроект, который предполагает ужесточение наказаний за совершение преступлений против врачей и прочих медработников.