В Госдуме предлагают ужесточить наказания за преступления против медработников

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 51 0

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение.

В Госдуме предлагают ужесточить наказания за преступления против медработников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Государственная Дума РФ рассмотрит новый законопроект, который предполагает ужесточение наказаний за совершение преступлений против врачей и прочих медработников. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

«Вносим законопроект, который вводит дополнительные квалифицирующие признаки, чтобы усилить уголовную ответственность для лиц, совершающих преступления в отношении медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей», — отметил депутат.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве установят огромное сердце со счетчиком благодарностей медикам. В разных точках города — в «Музеоне», на ВДНХ и Патриарших прудах — откроются специальные арт-объекты, нажав на который любой желающий сможет отправить медработникам свое «спасибо». Сердце, установленное на Манежной площади, в реальном времени покажет число отправленных благодарностей.

Помимо цифровых поздравлений, москвичи смогут принять участие в акции с запуском водных фонариков в знак уважения к медработникам.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.00
0.40 90.01
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:39
Российских туристов начнут вывозить из ОАЭ через страны Средней Азии
15:24
ВС РФ преодолели болота и танковый ров ВСУ при заходе в село Комар в ДНР
15:08
В Китае впервые прошел фестиваль «Московские сезоны в Пекине»
14:53
Житель Перми впал в кому и умер после приема у стоматолога
14:37
Форсаж в Ленобласти: погоня за подростком за рулем закончилась стрельбой
14:23
В пролете: пассажиры еще трех рейсов Turkish Airlines остались без багажа

Сейчас читают

Самая уязвимая и обеспокоенная: Южный Кавказ встревожен ирано-израильской войной
«Я за адекватность»: Пресняков поддержал запрет гаджетов в школах
Без хлеба не останемся: Россия не столкнется с дефицитом пшеницы
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025