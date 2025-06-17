Огонь тушат силами спасателей и авиации.

Природные пожары вспыхнули в Магаданской области. Кадрами полыхающего вдоль федеральной трассы «Колыма» леса делятся местные жители.

Пламенем охвачены деревья вдоль дороги. А вокруг все окутано густым дымом. В регионе горит более двух с половиной тысяч гектаров.

Как сообщают в Авиалесоохране, с огнем борются спасатели и авиация.