Лес горит вдоль трассы «Колыма»
Природные пожары захватили Магаданскую область
Фото, видео: 5-tv.ru
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Огонь тушат силами спасателей и авиации.
Природные пожары вспыхнули в Магаданской области. Кадрами полыхающего вдоль федеральной трассы «Колыма» леса делятся местные жители.
Пламенем охвачены деревья вдоль дороги. А вокруг все окутано густым дымом. В регионе горит более двух с половиной тысяч гектаров.
Как сообщают в Авиалесоохране, с огнем борются спасатели и авиация.
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