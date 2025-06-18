«Это ответственность»: Бетин о подготовке военных по программе «Время героев»

Уже более 45 участников проекта президентской платформы занимают высокие должности.

Обучение для участников спецоперации по президентской программе «Время героев» на базе мастерской управления «Сенеж» является самой знаковой программой. Об этом заявил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Это самая знаковая программа и проект президентской платформы, которая реализуется совместно с президентской академией РАНХиГС», — отметил он.

По словам Бетина, участники программы так же, как и бойцы СВО — настоящие герои.

Главная задача «Время героев» — это предоставление возможности военным продолжить службу в гражданской сфере деятельности, а также заявить о себе.

Он отметил, что до участия в СВО наши военные проявили себя на гражданских позициях.

Отбор на программу был довольно сложным, так как туда попадали люди разного профиля и из разных сфер деятельности, признался Бетин. При этом у всех у них есть огромная жажда к знаниям и обучению.

По его словам, уже более 45 участников программы занимают высокие должности.

«В первую очередь, это не возможности, а большая ответственность. И парни умеют брать эту ответственность на себя», — отмечает Бетин.

Он также подчеркнул, что такие люди всегда отчетливо понимают, что приказ Верховного командующего является задачей, которую нельзя не выполнить.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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