Строят, производят, улучшают: на ПМЭФ показали преимущества «Технополиса» для бизнеса
Сейчас в условиях особых экономических зон столицы развиваются более 200 компаний.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Роман Пименов; 5-tv.ru
В Санкт-Петербурге стартовал Петербургский международный экономический форум. С докладом об экономике столицы выступил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Степана Коваленко.
Он подчеркнул, что к 2030 году особая экономическая зона (ОЭЗ) Москвы «Технополис Москва» станет одним из крупнейших промышленных центров Европы.
«ОЭЗ Москвы — пример динамично развивающейся экономической зоны, формирующей фундамент московской промышленности. На ее территории работает свыше 220 инновационных предприятий, которые создают ключевую продукцию будущего — микроэлектронику и фотонику, высокотехнологичные лекарства и медицинские изделия, новые материалы и электромобили. Проекты развиваются сразу на 10 промышленных площадках, где построено 1,6 миллиона квадратных метров промышленной инфраструктуры», — подчеркнул Степан Коваленко.
По его словам, к 2030 году в рамках развития ОЭЗ могут создать более 90 тысяч рабочих мест, а также привлечь больше 1,2 триллиона рублей инвестиций.
О работе ОЭЗ подробно рассказал генеральный директор «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев. Он особо подчеркнул, как ОЭЗ помогают другим отечественным компаниям в разработке собственных технологий.
На данный момент у «Технополиса» 120 резидентов. Каждый из них получает широкий пакет преференций: налоговые и таможенные льготы, льготную аренду и постоянную поддержку Правительства Москвы.
Также на форуме упомянули, что Москва является крупнейшим рынком труда в России. С 2011 года в столице в 1,6 раза выросла реальная заработная плата, а каждый девятый работник и каждый шестой высококвалифицированный специалист в стране занят в экономике Москвы.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
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