Путин: выход из конфликта Израиля и Ирана должен учитывать интересы обеих сторон

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Президент проводит встречу с главами мировых информагентств.

Фото, видео: 5-tv.ru

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А в эти минуты в здании Петербургской консерватории идет беседа нашего президента с главными редакторами зарубежных изданий. Вот как раз один из первых вопросов касается ближневосточного конфликта.

«В этой связи, мне кажется, было бы правильным всем вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом, с тем, чтобы обеспечить как интересы Ирана, с одной стороны, на его атомную деятельность, в том числе мирную атомную деятельность, разумеется. Я имею в виду и мирную атомную энергетику, и мирный атом в других сферах… Так и обеспечить интересы Израиля с точки зрения с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства», — подчеркнул президент.

Тем временем, в ЦАХАЛ объявили о начале третьей волны ударов по Ирану. Военно-воздушные силы (ВВС) еврейского государства выбрали целью ракетные объекты на западе Исламской Республики. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru.

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