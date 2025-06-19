Путин: выход из конфликта Израиля и Ирана должен учитывать интересы обеих сторон

А в эти минуты в здании Петербургской консерватории идет беседа нашего президента с главными редакторами зарубежных изданий. Вот как раз один из первых вопросов касается ближневосточного конфликта.

«В этой связи, мне кажется, было бы правильным всем вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом, с тем, чтобы обеспечить как интересы Ирана, с одной стороны, на его атомную деятельность, в том числе мирную атомную деятельность, разумеется. Я имею в виду и мирную атомную энергетику, и мирный атом в других сферах… Так и обеспечить интересы Израиля с точки зрения с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства», — подчеркнул президент.

Тем временем, в ЦАХАЛ объявили о начале третьей волны ударов по Ирану. Военно-воздушные силы (ВВС) еврейского государства выбрали целью ракетные объекты на западе Исламской Республики. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru.