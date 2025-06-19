Похитителей пирожков задержали в Иркутске
Украденную выпечку злоумышленники роняли по дороге — так их и задержали.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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В Иркутске по горячим следам задержали… похитителей пирожков.
Два местных жителя разбили стекло торгового павильона, забрались внутрь и вынесли оттуда подносы с выпечкой. После чего, чтобы скрыть улики, устроили поджог.
Но идеального преступления не вышло. Злоумышленников вычислили даже не по камерам наблюдения, а по пирожкам, которые они в спешке роняли по дороге.
Общий ущерб от кражи и пожара оценили в полмиллиона рублей.
А в Швейцарии рабочий завода вынес два килограмма золота в волосах. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru. Мужчина работал на производстве в провинции Комо, где имел доступ к драгоценному металлу. Небольшие самородки он прятал в своих дредах и выносил с завода. Металлоискатели на вора не срабатывали, а охранники не догадались проверить пышную прическу сотрудника.
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