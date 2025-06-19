Похитителей пирожков задержали в Иркутске

Эфирная новость 60 0

Украденную выпечку злоумышленники роняли по дороге — так их и задержали.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Иркутске по горячим следам задержали… похитителей пирожков.

Два местных жителя разбили стекло торгового павильона, забрались внутрь и вынесли оттуда подносы с выпечкой. После чего, чтобы скрыть улики, устроили поджог.

Но идеального преступления не вышло. Злоумышленников вычислили даже не по камерам наблюдения, а по пирожкам, которые они в спешке роняли по дороге.

Общий ущерб от кражи и пожара оценили в полмиллиона рублей.

А в Швейцарии рабочий завода вынес два килограмма золота в волосах. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru. Мужчина работал на производстве в провинции Комо, где имел доступ к драгоценному металлу. Небольшие самородки он прятал в своих дредах и выносил с завода. Металлоискатели на вора не срабатывали, а охранники не догадались проверить пышную прическу сотрудника.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.72
0.01 90.31
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:10
Денис Мантуров посетил павильон «Душа России» на ПМЭФ-2025
16:06
«Касается каждого»: Греф о важности государственного регулирования ИИ
16:03
В несколько кликов: пользователи MAX смогут переводить деньги через СБП
15:47
В «Автодоре» предложат штрафовать водителей за просмотр фильмов за рулем
15:40
Песков: РФ готова продолжить обмен телами погибших с Украиной
15:39
Телеканал СТС объявил о запуске приключенческого шоу «Форт. Возвращение легенды»

Сейчас читают

Израиль ударил по району вблизи тяжеловодного реактора в Иране
Гимнастки «Небесной грации» завоевали медали на этапе Кубка сильнейших в Сириусе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025